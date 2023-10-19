19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombaladığı anlar

Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombaladığı anlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2023 15:48
İşgalci İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
A Haber’de yürek yakan sözler
A Haber'de yürek yakan sözler
Gazze’de sivil yerleşim yerlerini bombaladığı anlar
Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombaladığı anlar
Hastane yakınına alçak saldırı!
Hastane yakınına alçak saldırı!
Kim bebekler suçlu diyebilir?
"Kim bebekler suçlu diyebilir?"
İsrail’in biz vurmadık iddialarını çürüttü
İsrail'in "biz vurmadık" iddialarını çürüttü
İsrail’in yalanları elinde patladı!
İsrail’in yalanları elinde patladı!
Canımız Allah yolunda fedadır
"Canımız Allah yolunda fedadır"
3 milyon Gazzeli umurumda değil
"3 milyon Gazzeli umurumda değil"
Gazze’de çocuklar ölüyor insanlık izliyor!
Gazze'de çocuklar ölüyor insanlık izliyor!
İsrail’in, saldırı düzenlediği hastanenin görüntüleri
İsrail'in, saldırı düzenlediği hastanenin görüntüleri
Yazar değil cani! Siviller umurunda değil
Yazar değil cani! Siviller umurunda değil
ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalanladı!
ABD'li silah uzmanı İsrail'i yalanladı!
Daha Fazla Video Göster