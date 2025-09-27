Gazze’de katliam ve yıkım sürüyor! Şati mülteci kampı vuruldu

27 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:42
Gazze'de topyekün işgale devam eden İsrail, yardım bekleyen ve sürgün yolundaki Filistinlileri hedef alıyor. İsrail'in soykırımında Gazze'de hayattan koparılan masumların sayısı 65 bini aştı.
