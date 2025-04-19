Gazze’de katliam sürüyor! 4 aylık bebek anne karnından öldürüldü

Gazze'de katliamın boyutu gün geçtikçe artıyor. İsrail ordusu bir yandan çadır kentleri bombalıyor, diğer yandan da evleri tek tek hedef alarak aileleri yok ediyor. Han Yunus bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırdı. Saldırıda 4 aylık hamile Amani Ebu Er-Ras yaralandı. Karnındaki bebeği ise hayatını kaybetti.

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