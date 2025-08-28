Gazze’de çocuklar kirli suya muhtaç kaldı

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’nde kıtlık gün geçtikçe derinleşiyor. Gazzeli çocuklar, suya ulaşmak için bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüntülendi. Bazı çocuklar ise akan kirli suyla serinlemeye çalıştı. Bölgedeki insani kriz, çocukların günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.

