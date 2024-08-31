31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Gazze'de bitmeyen trajedi! Yemek sırasındaki acı görüntüler yürekleri dağladı...
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttığı sıcak yemeklerden alabilmek için birbirlerinin üzerine çıktı.