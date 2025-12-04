Gazze’de barış gücünün tesisine İsrail engeli

İsrail'in, Gazze'de konuşlanacak uluslararası güçte Türk askerinin bulunmasına karşı çıkması, barış planlarını çıkmaza soktu. Yetkililere göre bu durum, Washington-Tel Aviv hattında anlaşmazlığa yol açmış durumda. Beyaz Saray Türkiye'nin katılımı için İsrail'e baskı yapıyor. Diğer ülkeler de Türk askeri olmadan Gazze'ye güç göndermeye yanaşmıyor.

