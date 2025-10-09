09 Ekim 2025, Perşembe

Gazze’de ateşkes sevinci: Gazeteciler basın yeleklerini çıkarıp secdeye kapandı

Giriş: 09.10.2025 13:44
Gazzeli gazeteciler, ateşkes haberi sonrası basın yeleklerini çıkarıp şükür secdesi yaptı.
