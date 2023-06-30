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Fransa'daki protestolarda çarpıcı gerçek! Sokaklardaki kişiler aslında kim?

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Giriş: 30.06.2023 22:22
Fransa'nın Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün öldürülmesi sonrası ülke genelinde başlayan protestolar günlerdir sürerken, çok sayıda kamu binası ve aracı ateşe verildi. Çıkan olaylar sonrası binlerce kişi gözaltına alınırken, gece saatlerinde protestoların artması bekleniyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın bölgedeki son durumu aktarırken protestolarla ilgili önemli detayları canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...
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