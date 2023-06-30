30 Haziran 2023, Cuma
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Fransa'daki protestolarda çarpıcı gerçek! Sokaklardaki kişiler aslında kim?
Fransa'nın Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün öldürülmesi sonrası ülke genelinde başlayan protestolar günlerdir sürerken, çok sayıda kamu binası ve aracı ateşe verildi. Çıkan olaylar sonrası binlerce kişi gözaltına alınırken, gece saatlerinde protestoların artması bekleniyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın bölgedeki son durumu aktarırken protestolarla ilgili önemli detayları canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...