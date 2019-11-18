Fransa'da PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" yanıtı!

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları hafta sonu yine Fransa sokaklarından ellerindeki paçavralarla sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Ancak, bu kez onları bir sürpriz bekliyordu. Bir kadın kalabalık terör destekçisi gruba tepki gösterdi ve "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırarak onları protesto etti. Terör örgütü yandaşları bir anda neye uğradığını şaşırdı.