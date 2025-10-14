Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınacağını belirterek, "2028'in ocak ayına kadar hiçbir yaş artışı olmayacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN