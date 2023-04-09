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Fransa'da patlamayla çöken binada yangın

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Giriş: 09.04.2023 20:36
Fransa'nın Marsilya kentinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada yangın çıktı. 5 kişinin yaralandığı olayda enkaz altında kalanların olduğu değerlendiriliyor.
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