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28.01.2020

Fransa'da Paris sokakları karıştı! Göstericiler polisle çatıştı |Video

Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı. Göstericiler ve polisler arasında yaşanan çatışma anları ise kameralara böyle yansıdı.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzeltilmesini isteyen yüzlerce itfaiyeci Paris'te bir araya geldi.

Ülke genelindeki bir çok şehirden bir araya gelen itfaiyeciler, Paris sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis, itfaiyecilerden trafiği engelledikleri gerekçesiyle yolu açmalarını isteyince çatışma çıktı.

Gruba müdahale eden polis, itfaiyecileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı.

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