BİZE ULAŞIN
28.01.2020
Fransa'da Paris sokakları karıştı! Göstericiler polisle çatıştı |Video
Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı. Göstericiler ve polisler arasında yaşanan çatışma anları ise kameralara böyle yansıdı.
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzeltilmesini isteyen yüzlerce itfaiyeci Paris'te bir araya geldi.
Ülke genelindeki bir çok şehirden bir araya gelen itfaiyeciler, Paris sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis, itfaiyecilerden trafiği engelledikleri gerekçesiyle yolu açmalarını isteyince çatışma çıktı.
Gruba müdahale eden polis, itfaiyecileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.