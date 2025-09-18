18 Eylül 2025, Perşembe

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 11:46
Fransa'da meclisten güvenoyu alamayan hükümete karşı gösteriler sürüyor. Sendikaların çağrısıyla Fransa'da bugün adeta hayat duracak. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
