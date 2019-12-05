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05.12.2019

Fransa'da hayat durdu! Fransa tarihinin en büyük grevi

Fransa, son yılların en büyük grevlerinden birine tanıklık ediyor. Fransız işçiler, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkıyor. Fransa’da ülke tarihinin en büyük grevi başladı yaşam durdu. Tren, metro ve otobüs seferleri yapılamıyor. Uçuşların yüzde 30'u iptal edildi. Okulların büyük bir çoğunluğu kapalı. Çok sayıdaki sektörün çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla süresiz greve gitti. Grev nedeniyle, 5-8 Aralık tarihleri arasında tren bileti satışları dahi yapılmayacak. Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi bir yandan da, ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

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