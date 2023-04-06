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Fransa'da EYT protestosu

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Giriş: 06.04.2023 20:02
Sık sık protestolarla yangın yerine dönen Fransa'da sokaklar bir kez daha karıştı. Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriye onlarca polis de katıldı. Sokakları ateşe veren halk ülkeyi bir kez daha cehenneme çevirdi. Sıcak haberin detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strazburg'dan aktardı.
Fransa’da EYT protestosu
Fransa'da EYT protestosu
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