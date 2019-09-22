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22.09.2019
Fransa'da camiye araçla saldırı düzenlendi |Video
Avrupa'da İslamofobi yine çirkin yüzünü gösterdi. Bu seferki adres ise Fransa'ydı. Saldırganlar bir camiyi hedef alındı.
Bunun son örneği Fransa'da yaşandı. Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Avrupa'da son dönemde yükselen İslamofobi nedeniyle camilere yönelik saldırılar arttı.
Bunun son örneği Fransa'da yaşandı. Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Aracını camiye doğru sürdü. Saldırı sonrası camide maddi hasar meydana geldi.
Güvenlik güçleri çirkin saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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