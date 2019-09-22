Fransa'da camiye araçla saldırı düzenlendi |Video

Avrupa'da İslamofobi yine çirkin yüzünü gösterdi. Bu seferki adres ise Fransa'ydı. Saldırganlar bir camiyi hedef alındı.

Avrupa'da son dönemde yükselen İslamofobi nedeniyle camilere yönelik saldırılar arttı.

Bunun son örneği Fransa'da yaşandı. Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.

Aracını camiye doğru sürdü. Saldırı sonrası camide maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri çirkin saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.