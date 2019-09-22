23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.09.2019

Fransa'da camiye araçla saldırı düzenlendi |Video

Avrupa'da İslamofobi yine çirkin yüzünü gösterdi. Bu seferki adres ise Fransa'ydı. Saldırganlar bir camiyi hedef alındı.

Avrupa'da son dönemde yükselen İslamofobi nedeniyle camilere yönelik saldırılar arttı.

Bunun son örneği Fransa'da yaşandı. Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Aracını camiye doğru sürdü. Saldırı sonrası camide maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri çirkin saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mısır'da darbeci Sisi için yeni çağrı! İstifa etmezse...
Mısır'da darbeci Sisi için yeni çağrı! İstifa etmezse...
ABD basınından çarpıcı Trump iddiası
ABD basınından çarpıcı Trump iddiası
Fransa'da camiye araçla saldırı düzenlendi
Fransa'da camiye araçla saldırı düzenlendi
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da 'bayrak' oyunu
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da 'bayrak' oyunu
Rusya'dan gövde gösterisi!
Rusya'dan gövde gösterisi!
ABD'den terör örgütüne 200 TIR dolusu yardım!
ABD'den terör örgütüne 200 TIR dolusu yardım!
Protestocular polisle çatıştılar AVM'yi yağmaladılar
Protestocular polisle çatıştılar AVM'yi yağmaladılar
Kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı
Kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı
Su altında evlilik teklifi 'ölüm' getirdi
Su altında evlilik teklifi 'ölüm' getirdi
YPG/PKK'dan paçavra oyunu!
YPG/PKK'dan paçavra oyunu!
Sarı Yelekliler eylemlerinin 45'inci haftasında
Sarı Yelekliler eylemlerinin 45'inci haftasında
ABD'den sıcak bölgeye asker gönderme kararı
ABD'den sıcak bölgeye asker gönderme kararı
Daha Fazla Video Göster