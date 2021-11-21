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Fransa yine karşıtı! Sarı Yelekliler sokağa...

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Giriş: 21.11.2021 00:15
Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında Paris'in 13. bölgesinde olan Place d'Italie'de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İşte ülkeden fotoğraflar...
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