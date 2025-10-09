Filistinliler Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes duyurusunu coşkuyla karşıladı

09 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 09.10.2025 12:45
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze kentinin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesi çevresinde toplanan Gazzeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. Filistinliler, tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadılar.
