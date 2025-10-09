09 Ekim 2025, Perşembe
Filistinliler Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes duyurusunu coşkuyla karşıladı
Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze kentinin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesi çevresinde toplanan Gazzeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. Filistinliler, tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadılar.