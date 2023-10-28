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Filistin asıllı Bella Hadid: Çocuklar için yas tutuyorum, artık sessiz kalmayacağım

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Giriş: 28.10.2023 10:23
Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle bilinen dünyaca ünlü model Bella Hadid İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen Bella Hadid, “Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" ifadelerini kullandı.
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