Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler’de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 16:07
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHILVOLCS), Mindanao Adası açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından birçok bölgeye tsunami uyarısı yapıldı.
