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Fed faiz kararını duyurdu! 22 yılın en yüksek seviyesi...

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Giriş: 27.07.2023 09:31
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği bildirildi.
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