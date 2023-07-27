27 Temmuz 2023, Perşembe
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Fed faiz kararını duyurdu! 22 yılın en yüksek seviyesi...
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği bildirildi.