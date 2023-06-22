FED Başkanı Powell’dan faiz artışına devam sinyali! 15 aylık seri artış haziranda durdu

FED Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yaptı. Powell, enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı.

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