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FED Başkanı Powell’dan faiz artışına devam sinyali! 15 aylık seri artış haziranda durdu

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Giriş: 22.06.2023 13:29
FED Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yaptı. Powell, enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı.
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