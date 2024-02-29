F-16 kabul mektubu Ankara’ya ulaştı!

F-16 alımı ve modernizasyonu için Amerika’dan gönderilen taslak teklif ve kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar kısa bir süre sonra bir araya gelecek ve takvim işlemeye başlayacak. İşte detaylar...

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