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F-16 kabul mektubu Ankara’ya ulaştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 17:41
F-16 alımı ve modernizasyonu için Amerika’dan gönderilen taslak teklif ve kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar kısa bir süre sonra bir araya gelecek ve takvim işlemeye başlayacak. İşte detaylar...
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