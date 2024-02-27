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Estonya’dan asker gönderilecek iddiası! Fransa’da kritik Ukrayna zirvesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:47
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rusya Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Robert Fico, bazı AB ve NATO üyesi ülkelerin ikili anlaşmalarla Ukrayna'ya asker göndermeyi planladığını söyledi. Bu durumun tüyleri diken diken ettiğini de söyledi. Fransa ise 20 AB ülkesinin liderinin katılımıyla Ukrayna zirvesi düzenledi.
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