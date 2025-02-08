08 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Esir takasında 5. tur! Filistinli esirler serbest bırakıldı
Esir takasında 5. tur! Filistinli esirler serbest bırakıldı

Esir takasında 5. tur! Filistinli esirler serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 14:25
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan 42 Filistinli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine doğru yola çıktı.

Filistinliler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının ilk dört turunda olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a doğru ilerledi.

Hamas'ın Gazze'deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 183 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını önlemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esir takasında 5. tur! Filistinli esirler serbest bırakıldı
Esir takasında 5. tur! Filistinli esirler serbest bırakıldı
Esir takasında 5. tur! Filistinli esirler serbest bırakıldı
ABD’nin Gazze’ye çökme planı!
ABD’nin Gazze’ye çökme planı!
Scholz A Haber’in sorusunu yanıtladı!
Scholz A Haber'in sorusunu yanıtladı!
Trump’tan UCM’ye Netanyahu yaptırımı!
Trump'tan UCM'ye Netanyahu yaptırımı!
Santorini’de gergin bekleyiş!
Santorini’de gergin bekleyiş!
ABD’de kaybolan uçaktan iz yok! Her yerde aranıyor
ABD'de kaybolan uçaktan iz yok! Her yerde aranıyor
ABD’den utanç görüntüleri!
ABD'den utanç görüntüleri!
Zelenski’den müzakere mesajı
Zelenski’den müzakere mesajı
ABD Savunma Bakanlığı düzensiz göçmenlerin görüntülerini yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı düzensiz göçmenlerin görüntülerini yayınladı
Filipinler’de küçük uçak düştü
Filipinler’de küçük uçak düştü
Rekor kar yağışı! OHAL ilan edildi
Rekor kar yağışı! OHAL ilan edildi
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası!
Daha Fazla Video Göster