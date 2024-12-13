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Esad’ın hapishanesinde 21 yıl işkence çekti: Öleceksem memleketimde ölmek istedim!

Esad’ın hapishanesinde 21 yıl işkence çekti: Öleceksem memleketimde ölmek istedim!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.12.2024 01:28
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Far Falastin hapishanesinden özgürlüğüne kavuşan 53 yaşındaki Mehmet Ertürk, Kilis'te ailesinin yanında 21 yıllık hasreti gideriyor. O kötü günleri unutmaya çalışan Ertürk, hapishanede yaşadığı zulmü anlattı. Hapishanede özellikle Türk mahkumlara daha fazla işkence yapıldığını da ifade eden Ertürk, artık umutlarını kestikleri bir süreçte özgürlüklerine yeniden kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Ertürk, kendisi ile görüşmek istediğini de sözlerine ekledi. “Öleceksem de Türk topraklarında Türk Bayrağına sarılarak ölmek istiyorum” diyerek memleketine gelmenin sevincini yaşayan Ertürk, Suriye'ye gittiğinde çocuklarının küçük olduğunu şimdi ise hepsinin büyümüş ve 3'ünün evlenmiş olduğunu söyledi.
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Esad’ın hapishanesinde 21 yıl işkence çekti: Öleceksem memleketimde ölmek istedim!
Esad’ın hapishanesinde 21 yıl işkence çekti!
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