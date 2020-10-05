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Ermenistan ordusunun dünyaya rezil olduğu an! Savunma hatlarını ve karargah yerlerini paylaştı

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Giriş: 05.10.2020 11:51
Güncelleme:05.10.2020 11:51
Ermenistan ordusunun, basına servis ettiği bir toplantıda komutanların poz verdiği sırada, arkadaki stratejik haritalar dikkat çekti. Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın, komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça seçilebiliyor. Öte yandan birçok kişi bu kadar gizli bilginin paylaşılmasının hata mı yoksa kurnazlık mı olduğu konusunda sosyal medyada yorumlarda bulundu.
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