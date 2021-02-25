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Ermenistan karıştı! Ordu Paşinyan'ın istifasını istedi

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Giriş: 25.02.2021 11:37
Güncelleme:25.02.2021 11:44
Son dakika haberi... Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Ermenistan'da istifa seslerinin yükselmesinin ardından Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Azerbaycan karşısında 44 günde diz çöken ve Dağlık Karabağ'da işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Ermenistan'da, sular durulmuyor.

Rus Interfax ajansı, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istediğini duyurdu. Paşinyan, yaptığı ilk açıklamada bir askeri darbe teşebbüsünün olduğunu savundu.

Perşembe sabahı yayınlanan resmi açıklamayı Reuters haber ajansı dünyaya 'son dakika' koduyla geçti.

9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

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