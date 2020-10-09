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Ermenistan büyük hezimet yaşıyor! Azerbaycan ordusu tek tek ele geçirdi

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Giriş: 09.10.2020 16:31
Güncelleme:09.10.2020 16:39
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 30'a yakın bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin terk edip bıraktığı askeri teçhizatları envanterine ekledi.
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