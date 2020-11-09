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Ermeni işgalinden kurtarıldı! 28 yıl sonra Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!

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Giriş: 09.11.2020 16:13
Güncelleme:09.11.2020 16:30
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.
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