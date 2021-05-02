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Ermeni askerlerin yenilgi acısı! Dağlık Karabağ sınırında provokasyon

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Giriş: 02.05.2021 18:35
Güncelleme:02.05.2021 18:39
Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi.

Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi.

Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.

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