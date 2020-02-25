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25.02.2020

Epilepsi krizi geçirdi aracıyla kanala uçtu

Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. Direksiyon başında kriz geçiren epilepsi hastası kanala uçtu. Sürücüyü kurtarmak için çevredekiler zamana karşı yarıştı. Sürücüyü kurtarmak için çevredekiler zamana karşı yarıştı. Sürücüyü kurtarmak için kanala atlayanlardan biri aracın içine girince ağırlaşan araç, hızla batmaya başladı. Araç hızla suya gömülürken, korku dolu anlar yaşandı. Çevredekilerin panik içerisinde bağırışması paniği daha da arttırdı. Uzun çabaların ardından epilepsi hastası sürücü kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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