Endonezya'da Semeru Yanardağı patladı | Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bu hareketlilik ne anlama geliyor?

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin 13'e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi. Muhari, ayrıca patlama nedeniyle 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü ifade etti. Bu patlamayı canlı yayın konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile detaylandırdık.