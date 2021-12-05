05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Endonezya'da Semeru Yanardağı patladı | Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bu hareketlilik ne anlama geliyor?

Endonezya'da Semeru Yanardağı patladı | Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bu hareketlilik ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2021 18:47
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin 13'e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi. Muhari, ayrıca patlama nedeniyle 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü ifade etti. Bu patlamayı canlı yayın konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile detaylandırdık.
Endonezya’da Semeru Yanardağı patladı
Endonezya'da Semeru Yanardağı patladı
Aşı olmamak için bunu da yaptılar!
Aşı olmamak için bunu da yaptılar!
Yanardağ Patlaması saniye saniye kamerada! Dünya bu felaket karşısında çaresiz! Endonezya’da yanardağ patlaması: Ölü sayısı artıyor | Yanardağ Patlaması Video İzle
Yanardağ Patlaması saniye saniye kamerada! Dünya bu felaket karşısında çaresiz! Endonezya’da yanardağ patlaması: Ölü sayısı artıyor | Yanardağ Patlaması Video İzle
Yüzüne haykırdı: Papa sen bir kafirsin!
Yüzüne haykırdı: Papa sen bir kafirsin!
Alman siyasetinde yeni dönem!
Alman siyasetinde yeni dönem!
Lahey’de PKK’lı 50 terörist tutuklandı
Lahey'de PKK'lı 50 terörist tutuklandı
Flaş açıklama: Rusya ocak ayında saldırabilir
Flaş açıklama: Rusya ocak ayında saldırabilir
Yunanistan, Rum Kesimi ve Ürdün neden toplandı?
Yunanistan, Rum Kesimi ve Ürdün neden toplandı?
Denklem değişiyor! Siyasi taktik mi?
Denklem değişiyor! Siyasi taktik mi?
ABD’den Dedeağaç’ta askeri sevkiyat!
ABD’den Dedeağaç’ta askeri sevkiyat!
PKK destekçileri Hollanda’da OPCW binasını bastı
PKK destekçileri Hollanda’da OPCW binasını bastı
HÜRKUŞ’tan Azerbaycan semalarında nefes gösteri
HÜRKUŞ'tan Azerbaycan semalarında nefes gösteri
Daha Fazla Video Göster