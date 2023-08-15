Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüş iptal mi? A Haber'de yorumlandı

Eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü” haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Haziran ayında duyurulan dövüş planı, Musk'ın paylaşımıyla dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmış, Musk ise ilerleyen günlerde kafes dövüşünün yeri ve tarihini yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Ancak Musk ve Zuckerberg arasındaki tartışma kafes dövüşünden söz düellosuna evrildi. Peki, ikili arasındaki dövüş iptal mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri A Haber’de yorumladı.