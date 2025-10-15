Ekvador’da AVM’nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü

Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'de bir alışveriş merkezinin önündeki araçta patlama meydana geldi. Patlama anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Guayaquil İtfaiye Teşkilatı'ndan Binbaşı Jorge Montanero, ölen kişinin bir taksi şoförü olduğunu aktardı. Guayas Eyalet Valisi Humberto Plaza ise, "Bu terör eylemini gerçekleştirenleri avlayacağız. Onları yakalayacağız, bedelini ödeyecekler ve terörizm suçundan yargılanacaklar" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN