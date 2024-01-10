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Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Silahlı kuvvetlere talimat verdim

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Giriş: 10.01.2024 12:20
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullandı.
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