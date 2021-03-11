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Efsane futbolcu Maradona öldü mü? Öldürüldü mü?

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Giriş: 11.03.2021 14:59
Güncelleme:11.03.2021 15:11
Arjantin efsane futbolcu Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni iddialarla çalkalanıyor. Maradona'nın öldürüldüğü iddiası ülkede infiale yol açtı. Başkentte toplanan yüzlerce kişi, faillerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.
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