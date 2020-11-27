Maradona doktor kurbanı mı oldu? Dünyayı sarsan iddia
Efsane futbolcu Maradona, 60 yaşında hayata veda etti. Kısa süre önce operasyon geçiren ve sonrasında kalp krizi geçirerek vefat eden efsane futbolcu için ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Martin Lemos doktor ihmaline dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı.
Efsane futbolcu Maradona, 60 yaşında hayata veda etti. Kısa süre önce operasyon geçiren ve sonrasında kalp krizi geçirerek vefat eden efsane futbolcu için ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Martin Lemos doktor ihmaline dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı.
HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Martin Lemos, "Doktorunun yapmış olduğu yanlış uygulamadan öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı tarafımıza. Bir kalp krizi geçirdi ama hiçbir açıklama yapılmadı" şeklinde konuştu.
YEMEĞİNİ ERKEN YEMEK İSTEDİ
Arjantinli efsane son anlarında bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söyledi. Yemek sonrası uykuya dalan efsane için ambulans çağrıldı.
EVİNE TAM 9 AMBULANS GELDİ
Ölümüyle dünyayı yasa boğan Diego Armando Maradona'nın kaldığı eve 9 ambulans geldi. Ancak sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen Maradona'nın hayata döndürülemediğini vurgulamıştı.
O ŞİMDİ TANRI'NIN ELİNDE
İngiliz gazeteleri Maradona'nın ölüm haberini 1986 Dünya Kupası'nda ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Aynı başlıkla çıkan 4 gazete de Maradona'nın 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde elle attığı gol fotoğrafını kullandı. Daily Star Gazetesi'nin attığı "En çok ihtiyacımız olduğunda VAR neredeydi" başlığı ise dikkat çekiciydi. İngiliz gazetelere sosyal medyadan tepki geldi.
FUTBOLSEVERLER 10'A AĞLADI!
60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın naaşı Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirildi ve cenaze merasiminin burada yapılacağı duyuruldu. Arjantinli halkı çok büyük bir üzüntü yaşadı.
10 NUMARA EMEKLİ EDİLSİN
Marsilya'nın hocası Villas- Boas, "Maradona sonrası 10 numaralar emekli edilsin" dedi.
ARJANTİN'DE 3 GÜN YAS VAR
Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrasında ülkesi Arjantin'de 3 gün yas ilan edildi.
TFF'DEN MARADONA KARARI
Türkiye'deki maçlarda Maradona için saygı duruşunda bulunulacak.
STADIN ADINI DEĞİŞTİRDİLER
Napoli, San Paolo Stadı'nın adını Maradona olarak değiştirdi.