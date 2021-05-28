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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler
ABD tarafından son dönemde sıklıkla dile getirilen UFO iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Görüntüler eşliğinde UFO iddialarını üst perdeye taşıyan bir olay daha yaşandı. ABD Donanması'na bağlı savaş gemisindeki denizciler, radardaki görüntüyü gördüklerinde gözlerine inanamadı. Saatte 260 kilometreyi ajan hızlarıyla 14 tanımlanamayan nesne, savaş gemisinin etrafına üşüştü. İşte o görüntüler