Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ederken, aşı çalışmaları da sürüyor. Son günlerde en çok Biontech aşısı konuşuluyor. Akıllı aşı olarak lanse edilen bu yeni nesil aşı, gerçekten iddia edildiği gibi insanlığa çip mi yerleştirecek yoksa amacı sadece virüse karşı korumak mı olacak? Aslında aşının bulunması kadar ona ödenecek para da önemli aşıyı satın alamayacak ülkelere ne olacak? Gibi soruların yanıtı A Haber ekibi araştırdı.