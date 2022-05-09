Dünyanın gözü Kızıl Meydan'daydı! Putin dünyaya seslendi: Biz vatanımız için savaşıyoruz

Son dakika haberi... Savaş 75. günde devam ederken, Rusya'nın bugün Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen Zafer Günü kutlamaları başladı. Zafer Günü'nde önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim asıl amacımız bize karşı başlatılan savaşı durdurmak. Ukrayna'da yapmamız gerekeni bağımsızlık için yaptık." dedi. Putin, "Her bir askerimizin ölümü bizim için trajedidir. Bizi bölmeye çalıştılar ama başaramadılar." ifadelerini kullandı.

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