Dünyada koronavirüs (corona virüs) vakalarında son durum ne? İşte koronavirüs haritası |Video

Dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (corona virus) vaka sayılarında artık sürüyor. Peki 28 Mart Cumartesi günü dünyadaki koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya genelinde koronavirüsten ölen kişi sayısı kaç oldu? Çin, İtalya, İran, İspanya, Almanya, ABD ve İngiltere'deki ölü ve vaka sayılarında son durum ne? İşte 28 Mart Cumartesi gününün koronavirüs haritası...