Dünyada havayolu krizi

Dünyada, havayolunda kriz yaşanıyor. Avrupa genelinde havaalanı ve havayolu şirketleri çalışanlarının gittiği grevler yoğun yaz döneminde büyük aksamalara neden oluyor.

HAVADA KRİZ

- AVUSTRALYA'DA BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ YÖNETİCİLERİNDEN ÜÇ AY BAGAJ GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMALARINI İSTEDİ

- İNGİLTERE'DE GATWICK HAVALİMANI YÖNETİMİ AĞUSTOS'TA 50 UÇUŞUN İPTAL EDİLECEĞİNİ DUYURDU

- ALMANYA MERKEZLİ LUFTHANSA HAVAYOLLARI AĞUSTOS SONUNA KADAR 2 BİN UÇUŞUN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI

- RYANAIR'İN İSPANYA'DAKİ KABİN PERSONELİNİN GREVE GİTMESİNİN ARDINDAN DA DÜN UÇUŞ İPTALLERİ VE RÖTARLAR OLDU