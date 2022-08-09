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Dünyada havayolu krizi

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Giriş: 09.08.2022 12:27
Dünyada, havayolunda kriz yaşanıyor. Avrupa genelinde havaalanı ve havayolu şirketleri çalışanlarının gittiği grevler yoğun yaz döneminde büyük aksamalara neden oluyor.

HAVADA KRİZ

- AVUSTRALYA'DA BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ YÖNETİCİLERİNDEN ÜÇ AY BAGAJ GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMALARINI İSTEDİ

- İNGİLTERE'DE GATWICK HAVALİMANI YÖNETİMİ AĞUSTOS'TA 50 UÇUŞUN İPTAL EDİLECEĞİNİ DUYURDU

- ALMANYA MERKEZLİ LUFTHANSA HAVAYOLLARI AĞUSTOS SONUNA KADAR 2 BİN UÇUŞUN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI

- RYANAIR'İN İSPANYA'DAKİ KABİN PERSONELİNİN GREVE GİTMESİNİN ARDINDAN DA DÜN UÇUŞ İPTALLERİ VE RÖTARLAR OLDU

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Dünyada havayolu krizi
Dünyada havayolu krizi
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