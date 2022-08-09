09 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyada havayolu krizi
Dünyada, havayolunda kriz yaşanıyor. Avrupa genelinde havaalanı ve havayolu şirketleri çalışanlarının gittiği grevler yoğun yaz döneminde büyük aksamalara neden oluyor.
HAVADA KRİZ
- AVUSTRALYA'DA BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ YÖNETİCİLERİNDEN ÜÇ AY BAGAJ GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMALARINI İSTEDİ
- İNGİLTERE'DE GATWICK HAVALİMANI YÖNETİMİ AĞUSTOS'TA 50 UÇUŞUN İPTAL EDİLECEĞİNİ DUYURDU
- ALMANYA MERKEZLİ LUFTHANSA HAVAYOLLARI AĞUSTOS SONUNA KADAR 2 BİN UÇUŞUN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLADI
- RYANAIR'İN İSPANYA'DAKİ KABİN PERSONELİNİN GREVE GİTMESİNİN ARDINDAN DA DÜN UÇUŞ İPTALLERİ VE RÖTARLAR OLDU