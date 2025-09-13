Dünyada bir ilk: Yapay zeka devlet bakanı oldu

13 Eylül 2025, Cumartesi

Arnavutluk, dünyada bir ilke imza atarak yapay zekayı hükümete dahil etti. Başbakan Edi Rama, yapay zeka tabanlı bir bakanın kabineye girdiğini duyurdu. “Diela” isimli yapay zekalı bakan, artık Arnavutluk’ta kamu ihalelerinden sorumlu olacak. Temel amaç ise yolsuzlukların önüne geçmek olarak açıklandı.
