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Dünya Müslümanları Kadir Gecesi’ni idrak etti! Camiler doldu taştı

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 12:46
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, dünya Müslümanları tarafından idrak edildi. Camileri dolduran binlerce Müslüman namaz kılıp dualar etti. Sadece Mescidi Aksa'da 280 bin Müslüman bir araya geldi.
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