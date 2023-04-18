Dünya Müslümanları Kadir Gecesi’ni idrak etti! Camiler doldu taştı

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, dünya Müslümanları tarafından idrak edildi. Camileri dolduran binlerce Müslüman namaz kılıp dualar etti. Sadece Mescidi Aksa'da 280 bin Müslüman bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN