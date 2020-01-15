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15.01.2020

Dünya eski ABD Başkan Bush ve Rus Lider Putin'in ilk kez yayınlanan bu görüntülerini konuşuyor |Video

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dönemin ABD Başkanı George Bush'un 2008'de birlikte dans ettiği görüntüleri yayınladı. İşte, ezeli düşmanlar olarak bilinen iki ülkenin (ABD - Rusya) liderlerin dans ettiği anlar.

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