Dünya eski ABD Başkan Bush ve Rus Lider Putin'in ilk kez yayınlanan bu görüntülerini konuşuyor |Video

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dönemin ABD Başkanı George Bush'un 2008'de birlikte dans ettiği görüntüleri yayınladı. İşte, ezeli düşmanlar olarak bilinen iki ülkenin (ABD - Rusya) liderlerin dans ettiği anlar.