Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Macron eşinden tokat yedi

Güney Doğu Asya turuna Vietnam'dan başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hiç beklemediği bir olayla dünya gündemine oturdu. Macron'un uçağın kapısı açıldığı sırada eşinden tokat yediği görüldü. Elysee Sarayı'ndan da açıklama geldi. Fransa'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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