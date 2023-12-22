22 Aralık 2023, Cuma
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Dünya alarma geçti! Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit: Gerekirse vururuz
Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer bomba tehdidi! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Yong Un, ABD'ye karşı gerekirse nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Açıklama geçtiğimiz gün yapılan balistik füze denemelerinden sonra geldi. Öte yandan Kuzey Kore, füze denemelerine ilişkin yapılan BMGK toplantısını kınadı.