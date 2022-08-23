23 Ağustos 2022, Salı
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Düğün gününde karısını öldürdü! Cesedi bir bavulun içine koyup metrelerce sürükledi
İngiltere’de yaşayan Thomas Nutt isimli bir adam düğün gününde karısı Dwan Walker’ı öldürme suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkemede cinayetten günler sonra Nutt’un Dawn’ın cesedini bir bavula koyarak sürüklediği güvenlik kamerası görüntüleri gösterildi.