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Düğün gününde karısını öldürdü! Cesedi bir bavulun içine koyup metrelerce sürükledi

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Giriş: 23.08.2022 10:31
İngiltere’de yaşayan Thomas Nutt isimli bir adam düğün gününde karısı Dwan Walker’ı öldürme suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkemede cinayetten günler sonra Nutt’un Dawn’ın cesedini bir bavula koyarak sürüklediği güvenlik kamerası görüntüleri gösterildi.
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