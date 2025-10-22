Dublin’de göçmen karşıtı protesto şiddete dönüştü: Polis aracı ateşe verildi

İrlanda'nın başkenti Dublin’de, bir sığınmacının küçük bir kıza cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından göçmen karşıtı protestolar şiddete dönüştü. Göstericiler polis barikatlarını yıkarak bir aracı ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru yaralandı. Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek sert önlemler alınacağını açıkladı. Şüpheli hakkında daha önce sınır dışı kararı bulunduğu öğrenildi. Bu protesto, Dublin’de göçmen karşıtı gösterilerin artış trendini bir kez daha gözler önüne serdi.

