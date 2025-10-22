22 Ekim 2025, Çarşamba

Dublin’de göçmen karşıtı protesto şiddete dönüştü: Polis aracı ateşe verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 16:08
İrlanda'nın başkenti Dublin’de, bir sığınmacının küçük bir kıza cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından göçmen karşıtı protestolar şiddete dönüştü. Göstericiler polis barikatlarını yıkarak bir aracı ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 polis memuru yaralandı. Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek sert önlemler alınacağını açıkladı. Şüpheli hakkında daha önce sınır dışı kararı bulunduğu öğrenildi. Bu protesto, Dublin’de göçmen karşıtı gösterilerin artış trendini bir kez daha gözler önüne serdi.
